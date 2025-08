Secret Story : Anita, Ethan, Noah et Romy finalistes, qui doit gagner ? (SONDAGE)

Publicité





Secret Story sondage finale – Hier soir, lors du prime très attendu de Secret Story 13, les téléspectateurs ont découvert les noms des quatre finalistes qui s’affronteront pour décrocher le titre tant convoité de grand gagnant de cette saison. Après l’élimination d’Aïmed, Anita, Ethan, Noah et Romy sont désormais en route vers la grande finale !











Publicité





Ces quatre candidats ont su séduire le public et rester dans la course après des semaines de jeux, d’alliances et de secrets bien gardés. Parmi eux, seuls Anita et Noah ont réussi l’exploit de protéger leur secret jusqu’à la dernière étape, un atout majeur dans cette aventure riche en rebondissements.

La grande finale aura lieu jeudi prochain, et c’est le public qui, par ses votes, désignera le vainqueur de cette saison 13 très disputée. Les votes ont été ouverts dès hier soir, permettant à chacun de soutenir son favori jusqu’au jour J.

Pour vous aider à vous faire une idée, nous lançons dès maintenant notre sondage indicatif : à vous de jouer et de donner votre avis !



Publicité





Côté cagnottes, validées hier soir, les montants sont désormais connus :

💰 Noah : 15 900 euros

💵 Anita : 9 000 euros

💸 Ethan : 5 000 euros

💸 Romy : 5 000 euros

La tension est à son comble : qui saura conquérir le cœur du public et repartir avec le trophée et le chèque de 100.000 euros promis au gagnant en plus de sa cagnotte personnelle ? Rendez-vous jeudi prochain pour connaître le verdict final !

En attendant, n’oubliez pas de voter et de participer à notre sondage pour donner votre favori !

Sondage Secret Story 13 finale : qui doit gagner ?