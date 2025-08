Plus belle la vie spoiler : l’énorme dilemme de Morgane (4 août 2025)

Publicité





Ariane a tout compris dans votre série marseillaise de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Dans l’épisode du lundi 4 août 2025, Ariane et Jean-Paul vont expliquer à Patrick et à Florence qu’ils ont certainement été drogués cette nuit là…











Et pour cause, ils ont partagé le même cocktail, à l’origine destiné à Patrick ! Ariane et Jean-Paul parlent à Patrick et font le parallèle avec Esteban Vaillant. Un dénominateur commun entre les deux affaires : Philippe Delmas.

Plus tard, Morgane vient aux nouvelles auprès d’Ariane… Celle-ci lui parle de ses soupçons sur Delmas et la drogue. Elle demande à Morgane si sa soeur est bien la chouchoute de Delmas comme l’a indiqué Vadim… Et elle lui demande de garder l’oeil ouvert !



A la résidence, Morgane se confie à Steve. Elle sait que c’est Laura qui a drogué Esteban avec la drogue fournie par Delmas. Elle est face à un énorme dilemme : aider Patrick et condamner sa soeur, ou ne rien dire et laisser Patrick plonger !