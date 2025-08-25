Tout le monde veut prendre sa place : Marie-José se fait peur mais continue (25 août)



On peut dire que Marie-José s’est fait peur ce lundi midi dans le jeu de Cyril Féraud « Tout le monde veut prendre sa place ». La Championne a signé une 11ème victoire avec seulement 2 points de plus que son adversaire du jour !











Marie-José reste donc dans le fauteuil rouge et totalise 12.200 euros de gains en 11 victoires. Arrivera-t-elle à garder sa place mardi midi dans « Tout le monde veut prendre sa place » ?

Tout le monde veut prendre sa place du 25 août, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce lundi 25 août 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv