Les 12 coups de midi du 25 août : Thomas continue, une nouvelle étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 25 août 2025, 4ème victoire de Thomas – Thomas a signé une 4ème victoire ce lundi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Après avoir décroché l’étoile mystérieuse hier en reconnaissant Virginie Efira, le Maître de Midi continue son parcours.











Les 12 coups de midi du 25 août, une nouvelle étoile mystérieuse

Thomas a fait deux erreurs sur le Coup de Maître aujourd’hui et n’a donc remporté que 100 euros à partager avec un téléspectateur. Il totalise 43.551 euros de gains et cadeaux dans sa cagnotte personnelle. Sur la nouvelle étoile mystérieuse, 23 cases découvertes et on aperçoit simplement un beau ciel bleu.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 25 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+