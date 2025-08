Un Si Grand Soleil Spoiler : Akim et Becker se font griller ! (épisode du 7 août)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1722 du 7 août 2025 – Les choses vont mal tourner pour Akim et Becker dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, ils vont faire preuve d’imprudence en se retrouvant dans la voiture de Becker devant la planque d’Akim…











Mathias, l’homme de main de Granger qui se méfie toujours d’Akim, les surprend ! Il prend ses jumelles et voit Becker en gros plan. Il voit ensuite Akim sortir de la voiture.

Plus tard et alors que le go-fast doit avoir lieu le soir même, Mathias prévient Granger qu’ils ont un gros problème avec Akim… Ce dernier, qui sait que l’opération pourrait mal tourner, a écrit des lettres d’adieux pour Margot, Bilal, et sa maman. Chez lui, Becker est terrifié à l’idée qu’il puisse lui arriver quelque chose, pourtant loin d’imaginer qu’ils se sont faits surprendre…

