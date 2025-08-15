Un Si Grand Soleil Spoiler : Bilal et Ulysse, la rupture (épisode du 19 août)

Un si grand soleil spoiler épisode 1730 du 19 août 2025 – L’histoire d’Ulysse et Bilal s’achève dans votre feuilleton de Montpellier « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Bilal a découvert la vérité sur l’agression d’Ulysse et ses tromperies, il va décider de mettre un terme à leur relation !


Ulysse est désemparé et en veut à Marc pour son article. Il confie à Alix qu’il a bousillé son couple. Ulysse cherche à appeler Bilal mais il ne prend pas ses appels… Celui-ci est très remonté et ne veut même plus parler à Elise, il se sent trahi par sa meilleure amie qui lui a caché la vérité.

Plus tard, Ulysse décide de se rendre à la ferme pour parler à Bilal. Mais ce dernier refuse la conversation, il ne veut pas entendre ses explications et lui annonce que c’est fini ! En larmes, Ulysse quitte la ferme.

