Secret Story, Anita se confie sur Noah : « Il était temps que cette histoire se termine »



Publicité





Une semaine après la grande finale de Secret Story 13, Anita sort du silence. La jeune femme, arrivée troisième avec seulement 9 % des votes – contre 72 % pour la grande gagnante Romy – a accepté de revenir sur son aventure et sur son secret partagé avec Noah, son ex avec qui elle partageait un secret commun, lors d’une interview accordée à Télé-Loisirs.











Publicité





Un rêve devenu réalité

« Secret Story a toujours été un rêve alors j’ai postulé et j’ai passé toutes les phases du casting », explique Anita. Lors de cette sélection, elle a brièvement évoqué Noah, mais sans donner trop de détails : « J’ai vaguement parlé de Noah mais je n’ai même pas évoqué son nom. J’ai juste raconté cette anecdote le concernant ». La production l’a finalement retrouvé et c’est avec lui qu’elle a partagé son secret tout au long de l’aventure.

Une relation arrivée à son terme

Si les téléspectateurs ont beaucoup suivi la complicité – et parfois les tensions – entre Anita et Noah dans la Maison des Secrets, l’histoire semble aujourd’hui bel et bien terminée. « Noah et moi, on n’est pas Pimpernelle et Adrien. Je pense que c’est fini. On a essayé, ça n’a pas marché », confie-t-elle.

Elle poursuit : « On est content quand même de ce qu’on a vécu ensemble. On a eu une belle relation mais je me suis rendu compte que je commençais à me perdre. Je m’oubliais moi-même. Il était temps que cette histoire se termine ».



Publicité





Malgré cette rupture, Anita insiste sur le lien indéfectible qui les unit : « On reste de très, très bons amis et cette aventure va nous lier à jamais ».

Des chemins différents

Depuis la fin de Secret Story 13, Noah a déjà repris sa vie aux États-Unis, où il évolue comme footballeur professionnel. De son côté, Anita profite de sa nouvelle notoriété et de la liberté retrouvée après plusieurs mois d’isolement médiatique.