Un Si Grand Soleil Spoiler : Elisabeth hospitalisée d’urgence, Catherine responsable ? (épisode du 1er septembre)

Un si grand soleil spoiler épisode 1739 du 1er septembre 2025 – Elisabeth va être hospitalisée d’urgence après un terrible accident de voiture dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». A l’hôpital, Janet la prend en charge : l’airbag de la voiture lui a sauvé la vie !











Alors qu’Alain s’inquiète qu’Elisabeth ne soit pas rentrée et qu’elle ne réponde pas au téléphone, Clément l’appelle pour le prévenir de l’accident. Alain fonce à l’hôpital.

Elisabeth reprend connaissance mais elle ne souvient pas qu’une voiture l’a poussée à l’accident… Elle n’a que des souvenirs très flous. De son côté, Alain est convaincu que c’est un coup de Catherine. Becker lui assure que sa voiture va être expertisée pour déterminer si elle a été sabotée…

Laurine prévient sa mère pour l’accident d’Elisabeth. Et on peut dire qu’elle est choquée par la réaction de Catherine, qui ne montre pas le moindre empathie et lui dit « rassure-moi, elle est morte ? » !



Catherine est-elle responsable de l’accident de son ennemie ?

