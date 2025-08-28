Grande finale de Drag Race France All Stars : qui sera couronnée ce soir sur France 2 ?

Après plusieurs semaines de compétition, l’heure de vérité a sonné ! Ce jeudi 28 août à 23h25, Drag Race France All Stars propose sa grande finale en direct de la scène mythique de l’Olympia. Une soirée d’exception qui s’annonce déjà légendaire.


FTV


Elles sont quatre à prétendre au titre ultime :
– Elips, 28 ans, venue de Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine), éliminée 6ème lors de la saison 1,
– Mami Watta, 26 ans, originaire de Saint-Denis (Île-de-France), qui avait atteint la 3ème place en saison 2,
– Misty Phoenix, 24 ans, de Paris (Île-de-France), arrivée 5ème en saison 3,
– Piche, 28 ans, également parisienne, qui s’était classée 5ème lors de la saison 2.

Ces queens, déjà emblématiques, donneront tout une dernière fois sur scène pour convaincre Nicky Doll, Daphné Bürki, Kiddy Smile, ainsi que le public, qu’elles méritent de décrocher la couronne. Entre looks spectaculaires, performances enflammées et émotions garanties, la soirée promet d’entrer dans l’histoire du programme.

📺 Rendez-vous ce soir à 23h25 sur France 2 pour découvrir qui deviendra la grande gagnante de cette première édition de Drag Race France All Stars.


