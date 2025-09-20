

20h30 le samedi du 6 septembre 2025 : le sommaire de l'émission de Laurent Delahousse





« 20h30 le samedi » du 6 septembre 2025 : Les dessous du bikini

Indétrônable sur les plages chaque été, le bikini reste toujours difficile à remiser au placard une fois les beaux jours passés. Conçu en 1946 par Louis Réard, ingénieur automobile originaire de Lille, il avait alors créé la polémique : ce maillot deux-pièces jugé trop audacieux, car laissant apparaître le nombril, fut même interdit sur les plages de la côte Atlantique et en Espagne.

Très vite pourtant, il s’offre des icônes de choix : Brigitte Bardot, qui l’arbore au Festival de Cannes en 1953, puis Ursula Andress, immortalisée en James Bond girl dans Dr. No. Depuis, le bikini n’a cessé d’évoluer : triangle, push-up, balconnet, shorty ou culotte haute, chaque modèle reflète son époque. Symbole de liberté pour certaines, il reste aussi porteur d’autres stéréotypes qui continuent d’enfermer l’image de la femme.



