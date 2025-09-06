Tous en cuisine du 6 septembre 2025 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (+ invités)

Publicité
Tous en cuisine du 6 septembre 2025 la liste des ingrédients et l’invité du jour – Ce samedi soir sur M6, c’est le grand retour de l’émission culinaire de Cyril Lignac « Tous en cuisine », désormais en version hebdomadaire. Aujourd’hui, Cyril cuisinera avec Jérôme Anthony et leurs invités du jour : Nicole Ferroni et François-Xavier Demaison.
Une émission à suivre dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+
Publicité
Dans cette nouvelle édition, Cyril Lignac met les petits plats dans les grands en proposant des recettes du week-end, à la fois réconfortantes et conviviales. Le concept : savourer le plaisir de cuisiner ensemble, sans pression, autour de plats mijotés et de grandes tablées.
Au menu : blanquette, pot-au-feu, couscous, ratatouille et bien d’autres classiques de la cuisine familiale. Des préparations généreuses, simples et gourmandes, idéales pour réchauffer les cœurs et régaler toute la famille.
Publicité
Tous en cuisine du 6 septembre 2025 : les recettes de Cyril Lignac ce soir
Ratatouille avec des œufs mollets pour 4 personnes
4 à 8 œufs
3 tomates sans le pédoncule
1 poivron rouge épluché, épépiné et coupé en dés
1 poivron vert épluché, épépiné et coupé en dés
1 aubergine coupée en dés
1 courgette coupée en dés
1 oignon épluché et ciselé
2 gousses d’ail épluchées et hachées
1 branche de thym
1 feuille de laurier
1 branche de romarin
25 cl de coulis ou concassé de tomate
Quelques feuilles de basilic
Huile d’olive
Sel fin et poivre du moulin
Caponata avec un reste de ratatouille pour 6 personnes
400 gr de ratatouille cuite
200 gr de brocolettis (ou brocolis)
30 gr d’olives (taggiasche ou autres) dénoyautées
50 gr de câpres
Quelques feuilles de basilic
3 c.à.s. de vinaigre rubino (ou de vin rouge)
100 gr de coulis de tomate
Huile d’olive
Fleur de sel, sel fin et poivre du moulin
Tarte croustillante anti-gaspi à la mozzarella et ratatouille pour 4 personnes
5 feuilles de pâte filo
400 gr de ratatouille confite
200 gr de champignons lavés et coupés en fines lamelles
1 boule de mozzarella
100 gr de fromage à pâte mi-dure (type tomme, cantal, fontina ou raclette)
1/2 gousse d’ail hachée
1 c.à.s. de persil haché
100 gr de beurre fondu
15 gr de beurre pour la cuisson des champignons
Huile d’olive
Sel fin
Gâteau roulé, chantilly vanille et framboises pour 6 personnes
250 gr de framboises
50 gr de meringue
135 gr + 85 gr de sucre
85 gr de farine
3 œufs
2 jaunes d’œufs
6 blancs d’œufs
250 gr de crème liquide entière montée en Chantilly avec 5 g de sucre glace et la pulpe de 2 gousses de vanille
Un peu de beurre pour le moule
Le saviez-vous ?
– Le neuvième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait maison n°9 », sortira le 3 octobre 2025 et est déjà dispo en pré-commande sur Amazon.
Instructions, marche à suivre
Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur M6+ dès 18h30.