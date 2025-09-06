Tous en cuisine du 6 septembre 2025 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (+ invités)



Tous en cuisine du 6 septembre 2025 la liste des ingrédients et l’invité du jour – Ce samedi soir sur M6, c’est le grand retour de l’émission culinaire de Cyril Lignac « Tous en cuisine », désormais en version hebdomadaire. Aujourd’hui, Cyril cuisinera avec Jérôme Anthony et leurs invités du jour : Nicole Ferroni et François-Xavier Demaison.





Une émission à suivre dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







Dans cette nouvelle édition, Cyril Lignac met les petits plats dans les grands en proposant des recettes du week-end, à la fois réconfortantes et conviviales. Le concept : savourer le plaisir de cuisiner ensemble, sans pression, autour de plats mijotés et de grandes tablées.

Au menu : blanquette, pot-au-feu, couscous, ratatouille et bien d’autres classiques de la cuisine familiale. Des préparations généreuses, simples et gourmandes, idéales pour réchauffer les cœurs et régaler toute la famille.



Tous en cuisine du 6 septembre 2025 : les recettes de Cyril Lignac ce soir

Ratatouille avec des œufs mollets pour 4 personnes

4 à 8 œufs

3 tomates sans le pédoncule

1 poivron rouge épluché, épépiné et coupé en dés

1 poivron vert épluché, épépiné et coupé en dés

1 aubergine coupée en dés

1 courgette coupée en dés

1 oignon épluché et ciselé

2 gousses d’ail épluchées et hachées

1 branche de thym

1 feuille de laurier

1 branche de romarin

25 cl de coulis ou concassé de tomate

Quelques feuilles de basilic

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Caponata avec un reste de ratatouille pour 6 personnes

400 gr de ratatouille cuite

200 gr de brocolettis (ou brocolis)

30 gr d’olives (taggiasche ou autres) dénoyautées

50 gr de câpres

Quelques feuilles de basilic

3 c.à.s. de vinaigre rubino (ou de vin rouge)

100 gr de coulis de tomate

Huile d’olive

Fleur de sel, sel fin et poivre du moulin

Tarte croustillante anti-gaspi à la mozzarella et ratatouille pour 4 personnes

5 feuilles de pâte filo

400 gr de ratatouille confite

200 gr de champignons lavés et coupés en fines lamelles

1 boule de mozzarella

100 gr de fromage à pâte mi-dure (type tomme, cantal, fontina ou raclette)

1/2 gousse d’ail hachée

1 c.à.s. de persil haché

100 gr de beurre fondu

15 gr de beurre pour la cuisson des champignons

Huile d’olive

Sel fin

Gâteau roulé, chantilly vanille et framboises pour 6 personnes

250 gr de framboises

50 gr de meringue

135 gr + 85 gr de sucre

85 gr de farine

3 œufs

2 jaunes d’œufs

6 blancs d’œufs

250 gr de crème liquide entière montée en Chantilly avec 5 g de sucre glace et la pulpe de 2 gousses de vanille

Un peu de beurre pour le moule

Le saviez-vous ?

– Le neuvième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait maison n°9 », sortira le 3 octobre 2025 et est déjà dispo en pré-commande sur Amazon.

Instructions, marche à suivre

Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur M6+ dès 18h30.