« Aline » : le film avec Valérie Lemercier ce soir sur TF1 (21 septembre 2025)



Publicité





« Aline », c’est le film rediffusé ce dimanche soir sur TF1. Un film de et avec Valérie Lemercier, qui retrace l’histoire de la chanteuse canadienne Aline Dieu.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur MYTF1 et sa fonction direct.







Publicité





« Aline » : l’histoire

Le casque vissé sur les oreilles, Aline se blottit dans l’immensité d’un lit immaculé. Ses pensées dérivent vers son père, qui enfant s’était fait dépouiller du peu qu’il possédait. Il ne lui restait alors qu’une unique richesse : une pièce de 5 cents glissée au fond de son porte-monnaie. Bien des années plus tard, il l’offrit à sa fille avant son premier concert, comme un talisman. Ce fut le point de départ de la carrière d’Aline…

Casting

Avec : Valérie Lemercier (Aline Dieu), Sylvain Marcel (Guy-Claude Kamar), Danielle Fichaud (Sylvette Dieu), Roc Lafortune (Anglomard Dieu)



Publicité





La bande-annonce

« Aline » c’est ce soir dimanche 21 septembre 2025 sur TF1.