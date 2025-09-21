« Casino Royale » : le film avec Daniel Craig ce soir sur France 2 (21 septembre 2025)



« Casino Royale » au programme TV du dimanche 21 septembre 2025 – Ce soir sur France 2, c’est « Casino Royale », le le 21ème opus de James Bond, qui vous attend. Au casting, Daniel Craig dans la peau de l’agent 007 bien sûr, mais aussi Eva Green (Vesper Lynd), Mads Mikkelsen (Le Chiffre), Judi Dench (M), Jeffrey Wright (Felix Leiter), et Giancarlo Giannini (Mathis).





A voir ou revoir à partir de 21h10 sur la chaîne, mais aussi en streaming gratuit sur sur France.TV via sa fonction direct.







« Casino Royale » : résumé, histoire, synopsis

Avec son permis de tuer en main, James Bond entame sa carrière d’agent secret à Madagascar, où il traque un terroriste nommé Mollaka. Lorsque la mission échoue, M lui ordonne de prendre des vacances, mais Bond décide de poursuivre l’enquête de son propre chef, qui le mène aux Bahamas. Là-bas, il découvre l’identité du banquier des terroristes : Le Chiffre. Ce dernier, après une lourde perte dans une spéculation boursière ratée, prévoit de se renflouer lors d’une grande partie de poker au « Casino Royale » au Monténégro. M envoie Bond pour l’affronter, en compagnie de la séduisante Vesper Lynd, agent du Trésor, qui ne le laisse pas indifférent…



Le saviez-vous ?

– Si Daniel Craig est aujourd’hui un acteur admiré et même adulé, son arrivée en tant que 007 n’a pas été du goût de certains. Un appel au boycott a même été lancé à l’occasion de la sortie du film;

– Daniel Craig est le 6ème à avoir endossé le costume du plus célèbre agent secret de la planète après Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton et Pierce Brosnan.

– Pas moins de 3 Aston Martin DBS d’une valeur de 300.000 dollars chacune ont été détruites lors du tournage.

La bande-annonce de votre film