Audiences 29 septembre 2025 : succès pour « Montmartre » devant « L’amour est dans le pré »

Audiences 29 septembre 2025 – Succès pour le lancement de la nouvelle série « Montmartre » hier soir sur TF1. La série a captivé 3,79 millions de téléspectateurs en moyenne pour 22,7% de pda.





C’est devant M6 avec l’épisode 6 de la saison 20 de « L’amour est dans le pré », qui a rassemblé 3,41 millions de téléspectateurs pour 18% de pda.







Audiences 29 septembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec la série inédite « La vallée fracturée », qui a attiré 1,40 million de téléspectateurs en moyenne pour 7,8% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du film « The Father », qui a réuni 1,18 million de téléspectateurs pour 6,5% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie