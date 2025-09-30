Audiences talks du 29 septembre 2025 : « Tout beau, tout n9uf » passe devant Quotidien



Audiences talks du lundi 29 septembre 2025 – Les talks ont une nouvelle fois rythmé la soirée de ce lundi 29 septembre, avec un duel particulièrement serré entre Yann Barthès sur TMC et Cyril Hanouna sur W9. De son côté, Anne-Élisabeth Lemoine confirme la solidité de « C à vous » sur France 5.











Sur W9, « Tout beau, tout n9uf » a signé une belle performance, en se plaçant devant Quotidien sur les premières parties de soirée. Entre 19h46 et 20h15, l’émission a réuni 1,04 million de téléspectateurs (5,7 %), avant de grimper à 1,28 million entre 20h19 et 21h01 (6,5 %). Après 21 heures, le talk de Cyril Hanouna a rassemblé 1,56 million de fidèles, soit 8,1 % de PDA, un niveau solide qui confirme son ancrage sur W9.

En face, Quotidien a légèrement reculé en access. La première partie, diffusée entre 19h21 et 20h04, a été suivie par 873.000 personnes (5,4 %). La deuxième, entre 20h09 et 21h03, a réuni 1,11 million de téléspectateurs (5,7 %). Mais c’est après 21 heures que l’émission de Yann Barthès a repris le dessus, fédérant 1,70 million de fidèles entre 21h03 et 21h16, soit 8,8 % de part d’audience.

France 5 a également réalisé une belle performance avec « C à vous ». Le programme principal d’Anne-Élisabeth Lemoine, diffusé de 18h57 à 19h50, a rassemblé 1,03 million de téléspectateurs, soit 7,3 % du public. En revanche, C à vous, la suite a été plus en retrait : 630.000 personnes (3,2 %) entre 20h04 et 20h48, avant une remontée à 935.000 téléspectateurs (4,8 %) entre 20h48 et 21h04.



Au final, Cyril Hanouna s’impose en access ce lundi avec des scores supérieurs à ceux de Quotidien sans découpage.

Source chiffres audiences : Médiamétrie