Audiences talks du 25 septembre 2025 : Quotidien reste loin devant « Tout beau, tout n9uf »



Publicité





Audiences talks du jeudi 25 septembre 2025 – La bataille des talks s’est poursuivie ce jeudi 25 septembre et a confirmé la hiérarchie déjà installée. Si Yann Barthès s’impose une nouvelle fois en tête sur TMC, Cyril Hanouna confirme de beaux scores sur W9, tandis qu’Anne-Élisabeth Lemoine signe un excellent niveau sur France 5.











Publicité





Sur W9, « Tout beau, tout n9uf » affiche une belle régularité. La première partie, proposée entre 19h46 et 20h15, a réuni 924.000 téléspectateurs, soit 5,3 % du public. La deuxième partie a ensuite progressé à 1,13 million de fidèles entre 20h19 et 21h01 (6,0 %). Enfin, le bloc diffusé après 21 heures a atteint 1,58 million de curieux, représentant 8,4 % de part d’audience. Des résultats qui permettent à Cyril Hanouna de se maintenir à un bon niveau, même si TMC reste devant.

En face, Quotidien a fait parler sa puissance. Entre 19h21 et 20h04, Yann Barthès a rassemblé 960.000 personnes (6,1 %), un score supérieur à son rival de W9. L’émission a ensuite grimpé à 1,23 million de téléspectateurs entre 20h09 et 21h00 (6,6 %). Mais c’est surtout après 21 heures que Quotidien s’est envolé, avec 1,90 million de fidèles entre 21h00 et 21h18, soit 9,8 % de PDA.

France 5 n’est pas en reste. « C à vous » a réalisé l’une de ses meilleures performances de la semaine avec 1,23 million de téléspectateurs entre 18h57 et 19h50, soit 8,7 % de part d’audience. Un très joli score qui installe Anne-Élisabeth Lemoine en haut de la case. En revanche, C à vous, la suite a connu une baisse dans sa première partie (676.000 téléspectateurs et 3,6 % de PDA), avant de rebondir entre 20h43 et 21h04 avec 1,06 million de fidèles (5,7 %).



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie