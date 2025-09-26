Audiences 25 septembre 2025 : le final de « HPI » loin devant « Meurtres au Mont Saint-Michel »

Audiences 25 septembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé largement en tête des audiences jeudi soir avec le tout dernier épisode inédit de la série « HPI », qui a convaincu 5,65 millions de téléspectateurs pour 31,7% de pda.


C’est loin devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres au Mont Saint-Michel », qui a réuni 2,19 millions de téléspectateurs pour 12,7% pda.

Capture TF1


Audiences 25 septembre 2025 : les autres chaînes

Loin derrière, France 2 complète le podium avec un nouveau numéro inédit de « Envoyé spécial », qui a rassemblé 1,09 million de téléspectateurs pour 6,3% de pda.

M6 suit avec un inédit de « Arnaques ! », qui a captivé 1,01 million de téléspectateurs pour 5,5% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

