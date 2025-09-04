Cauchemar en cuisine : qu’est devenu le restaurant à Saint-Vrain après le passage du chef ? (4 septembre)



Cauchemar en cuisine, restaurant « La Grenouille » à Saint-Vrain le 4 septembre 2025 – Ce soir dans « Cauchemar en cuisine » sur M6, Philippe Etchebest est venu en aide à Steve dans son restaurant à Saint-Vrain, dans l’Essonne.





Mais qu’est devenu le restaurant après le passage du chef ? Réponse !







Philippe Etchebest était dans ce restaurant, « La Grenouille », en décembre 2024. Si le restaurant était toujours ouvert lors de la première diffusion en février dernier, c’est malheureusement plus le cas. Le restaurant de Steve a fermé ses portes définitivement cette semaine !

« Aujourd’hui, je tire ma révérence. Après des années de passion, de sueur, de rires, de défis et de souvenirs partagés, le restaurant que j’ai porté à bout de bras ferme ses portes… mais pas son histoire. » a écrit Steve sur la page Facebook du restaurant. « La liquidation a été officiellement actée au tribunal de commerce d’Évry, et le bail vient d’être cédé. C’est donc avec le cœur serré mais l’esprit apaisé que je vous annonce que ce lieu emblématique est désormais prêt à accueillir une nouvelle âme, une nouvelle vision. »



Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, le replay sera très vite disponible sur 6Play.