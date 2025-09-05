« J’en connais un rayon » : nouveau numéro du jeu de Julien Courbet ce soir sur M6 (5 septembre)



« J’en connais un rayon » au programme TV de ce vendredi 5 septembre 2025 – Ce soir à la télé, M6 diffuse un second numéro inédit du jeu, « J’en connais un rayon », présenté par Julien Courbet.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







« J’en connais un rayon » – présentation du second numéro du 5 septembre

Ce jeu met cinquante candidats au défi à travers des mises en situation inspirées de la vie quotidienne. Confrontés à des scénarios familiers de consommateurs, ils devront faire preuve d’instinct, de logique et de malice pour prendre les bonnes décisions lors de leurs achats.

Animé par Julien Courbet, accompagné d’Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution, et d’Anne-Claire Moser, avocate, ce divertissement mêle humour et pédagogie. Son objectif : vous amuser tout en vous donnant les clés pour devenir un consommateur averti, capable de faire des choix malins et de réaliser de vraies économies.



Et pour le candidat le plus astucieux, une récompense exceptionnelle : jusqu’à vingt ans de courses offertes !