Demain Nous Appartient spoilers : une catastrophe fait plusieurs victimes, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 8 au 12 septembre 2025)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 8 au 12 septembre 2025 – C'est une catastrophe sans précédent qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ».











Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par un terrible séisme qui va frapper la ville de Sète. Immeubles qui s’écroulent, habitants pris au piège, ou encore parking sous-terrain pris par les eaux, plus rien ne sera jamais comme avant et des personnages vont se retrouver en grand danger !

A l’hôpital Saint-Clair, Bruno est au bloc et on est entrain de l’opérer quand le séisme a lieu. Il est plus que jamais en danger ! De son côté, Maud est bloquée sous les décombres tandis que Bart n’écoute que son courage pour sauver un homme avant qu’un immeuble s’écroule.

Pour Victor, c’est le drame. Il est bloqué dans un parking sous-terrain avec Karim et Lou. Alors que la porte va céder et que le parking va être sous l’eau, Victor décide de se sacrifier pour les sauver… Va-t-il mourir ? Suspense.



Quant à Aurore, elle cherche William désespérément… Et c’est dans cette situation catastrophique que la cousine de Raphaëlle débarque à Sète.

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 8 au 12 septembre 2025

Lundi 8 septembre 2025 (épisode 2026) : Un séisme bouleverse la ville de Sète…

Mardi 9 septembre 2025 (épisode 2027) : Roxane est amenée d’urgence à l’hôpital.

Mercredi 10 septembre 2025 (épisode 2028) : Les flots emportent un des Sétois coincé dans le parking.

Jeudi 11 septembre 2025 (épisode 2029) : Aurore rassemble toutes ses forces pour retrouver William. Erica accuse un lycéen pour sauver sa peau auprès des professeurs.

Vendredi 12 septembre 2025 (épisode 2030) : Les enquêteurs identifient l’étrange femme qui a rendu visite à Roxane. Après des années, Raphaëlle retrouve sa cousine excentrique.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 8 au 12 septembre 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…