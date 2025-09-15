Les 12 coups de midi du 15 septembre : Zakia continue, plus que 22 cases sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 15 septembre 2025, 3ème victoire de Zakia – Troisième victoire de Zakia ce lundi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Elle a fait une erreur lors du Coup de Maître et a remporté 3.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 15 septembre, Pablo Picasso sur l’étoile mystérieuse

Zakia fait grimper sa cagnotte personnelle à 16.600 euros de gains. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a désormais 6 indices : la Croisette à Cannes en photo de fond, un globe terrestre, un masque africain, une amphore, un bloc de pierre, et une colombe. Avec seulement 22 cases restantes, cette étoile sera entièrement dévoilée en fin de semaine.

Rappelons qu’on peut déjà vous dire qu’un taureau devrait prochainement apparaitre, il devrait s’agir de Pablo Picasso derrière cette étoile. Le masque africain fait référence à sa passion pour l’art africain, il en collectionnait. Et la colombe pour son dessin de « la colombe de la paix ».

Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier, Brigitte Bardot, Jean Dujardin, Catherine Deneuve, Harrison Ford



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 16 septembre

