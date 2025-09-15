« La double vie d’une amish » : votre téléfilm inédit ce 15 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« La double vie d’une amish » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 15 septembre 2025 – Nouveau téléfilm inédit ce lundi après-midi sur TF1, il s’intitule « La double vie d’une amish ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« La double vie d’une amish » : l’histoire, le casting

Après la mort de son père, Emma, une jeune Amish, éprouve le besoin de voir le monde sous un autre jour. Avec l’aide de son amie Rebecca, elle s’échappe discrètement de sa communauté et s’envole pour l’Angleterre. Là, elle fait la rencontre de Chris, un jeune homme séduisant, mais leur romance naissante est vite interrompue par les impératifs de sa carrière. Décidée à explorer seule la vie moderne, Emma tombe nez à nez avec un cadavre dans une cuisine. Attaquée peu après par une silhouette inconnue, elle se réveille et choisit de retourner auprès des siens. Mais lorsque des détectives viennent l’interroger, elle comprend qu’elle n’aura pas d’autre choix que de mener sa propre enquête pour démasquer le meurtrier.



Avec : Lexi Minetree (Emma), Rachel Coopes (Rebecca), Lesa Wilson (Mary), Ty Trumbo (Chris)

Et à 16h, « Ma fille est une camgirl » (rediffusion)

Lizzie, une jeune femme très indépendante, travaille d’arrache-pied pour financer ses études en informatique. Après une violente dispute avec sa mère, Joanna, qui voulait lui apporter son aide, cette dernière se rend sur le campus pour tenter de se réconcilier avec elle. Mais Lizzie a disparu. Commence alors une course contre la montre effrénée pour découvrir la vérité sur ce qui lui est arrivé…

Avec : Rachel Thundat (Zoey), Madison Crawford (Lizzie), Bob Gallagher (Benjamin Ruggiero), Carrie Schroeder (Joanna)