Les Cinquante du 9 septembre : quelle équipe va perdre le jeu n°7 ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 17)



Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 17 du mardi 9 septembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 17 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que le comportement de Tom fait beaucoup parler… Il joue avec le feu en draguant Katell et Martika en même temps.











Publicité





La soirée continue avec plusieurs rapprochements et tout le monde va se coucher. Le lendemain, retour aux stratégies entre les différentes équipes. Et Jonathan et Solène se parlent après leur rapprochement de la veille… Il est marié, 2 enfants, mais avoue son attirance pour Solène. Il est perdu et tiraillé.

Le Lion annonce un « coup de folie ». Ils doivent tout se mettre en ligne devant le château. A chaque top du Lion, ils devront tous faire les morts : tomber et ne plus bouger jusqu’au prochain top. A chaque coup de folie validé, 500 euros en plus dans les cagnotte. Si un joueur bouge ou parle, il fera perdre le coup de folie à toutes les équipes ! Ulysse est resté debout, le Lion invalide le coup de folie ! Les autres sont en colère et remontés contre lui.

Pour le second coup de folie, Toto et Jonathan ont parlé et font perdre tout le monde.



Publicité





SPOILER qui va perdre le prochain jeu ?

Dans l’épisode de demain soir, le Lion convoque les joueurs dans l’arène pour le jeu numéro 7. On peut déjà vous dire que c’est l’équipe Orange qui va perdre ce jeu et se retrouver en danger pour la prochaine cérémonie d’élimination.

Les Cinquante, le replay du 9 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 17 ce mardi 9 septembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 10 septembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 18.