Un Si Grand Soleil du 10 septembre : Elodie est perdue, Boris retrouve sa mère (résumé épisode 1746 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 10 septembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1746 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 10 septembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Boris fait un footing sur la plage, il a la rage. En prison, la co-détenue de Catherine lui déconseille de rester enfermée. Catherine explique avoir un parloir avec son fils. La co-détenue lui dit que ça va lui permettre de lui payer ce qu’elle lui doit… Claudine dit que c’est son fils qui vient la voir, pas son avocate. La femme sert le poignet de Catherine et l’attrape ensuite au cou ! Elle commence à l’étrangler avant de la gifler ! Catherine est terrifiée et promet de la payer demain.

A la coloc, Elise montre à Elodie et Bilal l’hôtel qu’elle a réservé à Paris pour le week-end. Bilal le trouve classe mais Elise trouve qu’Elodie n’a pas l’air emballée… Elle est sur le point de pleurer. Elise lui assure que ça va être super et lui dit qu’elle l’aime avant de partir travailler.



Publicité





Le père d’Elodie donne sa vieille camionnette à Louis, qui est ravi. Il trouve son idée bonne et veut les soutenir. Pendant ce temps là, Elodie appelle Pauline, qui se cache de Léo pour décrocher… Elodie lui dit qu’elle lui manque et lui propose d’aller à la plage cet après-midi. Pauline ne peut pas, Léo a pris son aprem. Elodie lui dit que ça va être long une journée sans elle, elle ne fait que penser à elle. Léo demande qui c’était, Pauline dit que c’était sa mère…

Boris retrouve Catherine au parloir. Il lui demande comment ça va, Catherine est contente qu’il soit là. Elle lui assure qu’elle n’a rien à voir avec l’accident, ni de près ni de loin. Boris remarque les marques dans son cou… Il veut savoir ce qui lui est arrivé, Catherine finit par avouer que c’est sa co-détenue qui l’a agressée. Boris veut contacter son avocate, Catherine lui dit de ne pas s’inquiéter. Elle pleure, elle ne veut pas que ses enfants souffrent.

En voiture, Boris est furieux. Chez L Cosmétiques, Elisabeth demande à Muriel où est Boris. Il a planté un fournisseur et est injoignable. Muriel lui dit qu’il avait un parloir avec sa mère ce matin… Elisabeth comprend mieux. Muriel essaie elle aussi de joindre Boris, elle s’inquiète.

A la ferme, Ludo remarque qu’Elodie est ailleurs… Il lui demande où elle en est avec Elise et Pauline, Elodie dit qu’elle est perdue : elle ne peut pas choisir. Rémy les interrompt, le gars des compteurs d’eau est là pour le relevé. Ludo va s’en occuper. Pendant ce temps là, Elise a crevé. Elle tombe sur Léo et Pauline, qui proposent leur aide. Léo a un kit anti-crevaison. Elle les remercie et les invite à boire un verre. Elodie est choquée quand elle les voit débarquer ensemble… Ils prennent l’apéro, Elise cherche à mieux les connaitre.

Muriel rentre, Boris l’appelle au même moment. Il lui dit que c’est sa mère, elle avait des marques partout autour du cou : sa co-détenue l’a étranglée. Muriel est désolée. Boris annonce qu’il sait qu’elle est innocente, il refuse de la laisser là. Il dit que c’est Elisabeth qui l’a piégée ! Muriel change de sujet et lui demande quand il rentre. Boris dit de ne pas l’attendre, il doit voir sa soeur et l’avocate.

En cuisine, Elise dit à Elodie qu’elle ne trouve pas Pauline très bien depuis le début de l’apéro. Elodie dit que ça ne va pas très bien avec Léo, elle s’est un peu confiée… Elise se sent bête.

Elisabeth rejoint Nicolas, le directeur de Midi Libre. Elle refuse de parler de BNL Innovation mais il trouve dommage qu’elle ne communique pas sur ce qui se passe. Elisabeth explique que la situation est compliquée, elle n’a pas envie de s’épancher. Il insiste en demandant pourquoi elle s’est associée aux Laumière, Elisabeth avoue qu’elle trouvait François intelligent mais aujourd’hui elle regrette.

Claudine est avec Pascal, Laurine et Boris. Elle va insister pour demander la mise à l’isolement de Catherine et elle la voit demain au parloir. Lauurine demande à Boris de choisir son camps, il dit que c’est fait : elle avait raison, Elisabeth a piégé leur mère ! Boris dit qu’il a honte, Pascal veut qu’ils soient soudés.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : une incroyable réconciliation, Elise et Léo face à la vérité, les résumés jusqu’au 26 septembre 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.