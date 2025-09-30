« Permis de conduire : le grand test » ce soir sur M6 (30 septembre 2025)



Publicité





« Permis de conduire : le grand test » c’est l’émission qui vous attend ce soir, mardi 30 septembre 2025. A l’animation, Stéphane ROTENBERG et Mac LESGGY.





A voir dès 21h10 sur M6 puis en replay sur 6PLAY.







Publicité





« Permis de conduire : le grand test » : présentation

Célébrités, public et téléspectateurs vont tester leurs connaissances du code de la route ! Quatre personnalités se prêtent au jeu en affrontant 40 questions issues de l’examen théorique du permis de conduire : la comédienne Frédérique Bel, l’humoriste et animateur Jean-Luc Lemoine, l’acteur Frédéric Diefenthal et le journaliste sportif Yoann Riou.

En face d’eux, un public de 200 participants, répartis en quatre équipes de 50 : les routiers et routières, les hôtesses de l’air et stewards, les Parisiens et les ambulanciers. Leur but : prouver quelle catégorie est la plus performante lorsqu’il s’agit de décrocher le fameux sésame.



Publicité





Alors, qui brillera le plus dans cette épreuve ludique et instructive : les célébrités ou l’un des groupes de spectateurs ? Quelle profession sortira victorieuse de ce défi pas comme les autres ?