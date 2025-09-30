« S.W.A.T. » du 30 septembre : les épisodes inédits ce soir sur TF1

« S.W.A.T. » du 30 septembre 2025 – Ce mardi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 7 inédite de la série « S.W.A.T. ». Au programme aujourd’hui, trois nouveaux épisodes inédits.


Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et en replay durant 7 jours sur TF1+.

« Les disparus » : Des hommes masqués prennent le contrôle d’un bus scolaire et enlèvent tous les enfants ainsi que le chauffeur, ancien coach de football de Hondo. Pendant ce temps, Gamble vit sa toute première journée comme agent du S.W.A.T., mais Hicks reste méfiant envers lui en raison du passé de son père. Quant à Alfaro, il hérite d’un nouveau surnom, bien malgré lui.

« Les faux alliés » : Après un braquage suivi de plusieurs meurtres, le S.W.A.T. est dépêché sur place. Hondo et son équipe croisent alors la section anti-gang du bureau du shérif, déjà engagée sur une série de vols à main armée au mode opératoire similaire. Malgré la rivalité entre les deux unités, elles doivent collaborer pour remonter la piste des criminels. Au cours de l’enquête, Lang, un enquêteur du shérif, confie à Tan que le père de Gamble a tué un policier.


