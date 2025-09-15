Plus Belle La Vie du 15 septembre 2025 : Idriss bouleversé, Perrot soupçonné (résumé + extrait vidéo épisode 420 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 15 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 420 de PBLV – Idriss est bouleversé en apprenant que c’est bien sa soeur qui a été retrouvée morte à Saint-Côme dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Jean-David Perrot est soupçonné.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 15 septembre 2025 – résumé de l’épisode 420

Patrick annonce à Idriss que le corps retrouvé à Saint-Côme est bien celui d’Inès : l’ADN a parlé. Elle a été étranglée. Patrick veut l’écarter de l’enquête, mais Idriss promet de rester professionnel. Patrick lui rappelle tout de même son intrusion illégale à Saint-Côme. Idriss avoue avoir un besoin viscéral de retrouver l’assassin de sa sœur.

Avec Jean-Paul et Patrick, Idriss revient sur la disparition d’Inès : son meurtre avait été maquillé en fugue. Tous trois pensent que Perrot, mû par son homophobie, est responsable. Jean-Paul propose d’aller voir les Boileau, Idriss accepte. À Saint-Côme, Damien Boileau et sa fille Constance coopèrent avec Idriss et Jean-Paul. Le proviseur exprime ses regrets. Les policiers interrogent Constance sur les propos homophobes et les violences de Jean-David. Elle accuse Léa de mentir. Quand la police s’en va, Damien confronte sa fille : Jean-David savait-il quelque chose ? Est-il le meurtrier d’Inès ? Constance refuse d’y croire, mais son père culpabilise de n’avoir rien vu. Par ailleurs, le recteur décide de déplacer le test national prévu dans l’établissement.



Publicité





De son côté, Jules présente ses condoléances à Idriss et réclame le deal convenu. Idriss finit par tout lui dire : Inès a été étranglée à 15 ans, à Saint-Côme. Il veut que Jules publie que la police est sur une piste solide et proche d’arrêter le coupable.

Chez la juge Colbert, Idriss, Patrick et Jean-Paul assistent à une réunion tendue. De nombreux parents influents de Saint-Côme l’ont appelée tandis que la police affirme soupçonner Jean-David Perrot. Mais Colbert estime que Léa aussi pourrait être impliquée, notamment après sa rupture avec Inès. Jean-Paul tombe des nues. Au même moment, Léa replonge dans ses souvenirs du soir du drame. Léa craque : elle revoit ses mains autour du cou d’Inès, en train de l’étrangler…

Au Pavillon des Fleurs, Luna parle avec Louisa, qui souhaite retourner vivre à Saint-Côme. Elle confie qu’elle ne ressent rien pour sa sœur disparue, qu’elle a toujours su morte et qu’elle n’a jamais connue. Luna pense qu’elle est dans le déni et l’encourage à parler à Idriss.

De son côté, Thomas prépare le mariage avec Aya et Barbara. Stressé, il ne veut rien laisser au hasard. Mais il finit par avouer qu’il ne pourra pas être présent. Barbara, peinée, promet de gérer. Elle l’interroge sur la réaction de Gabriel : Thomas n’a encore rien dit, mais promet de le faire dans la journée.

Thomas retrouve Gabriel au cabinet. Mais Gabriel prend les devants : il lui avoue qu’il l’aimera toujours et qu’il est heureux de leur complicité retrouvée. Touché par l’aide de Thomas pour le buffet, il lui demande… d’être son témoin ! Thomas est bouleversé mais accepte. Plus tard, il confie la nouvelle à Barbara, abasourdie, et plaisante en disant qu’il va devoir préparer un enterrement de vie de garçon.

À la fac, Zoé tombe sur des étudiants en grève. Ils veulent la rallier à leur cause, mais elle refuse et franchit le mur d’enceinte, impressionnant tout le monde. Plus tard, Zoé interroge les étudiants sur le « labyrinthe » du bâtiment. Elle explique avoir raté un cours car elle ne trouvait pas la salle. Ils lui révèlent que les travaux sont suspendus faute de budget.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Djawad face au secret d’Ariane, Vanessa mal, les résumés jusqu’au 3 octobre 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 15 septembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.