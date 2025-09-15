Ici tout commence du 15 septembre : Teyssier fait une grande annonce (résumé + vidéo épisode 1263 en avance)



Ici tout commence du 15 septembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1263 – Teyssier va faire une grande annonce ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Non seulement il sera moins présent afin de s’occuper de l’hôtel d’application, mais en plus il réintègre Louis en tant que professeur ! Clotilde est furieuse, loin d’imaginer le chantage l’impliquant…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 15 septembre – résumé de l’épisode 1263

Teyssier félicite Rose, Clotilde, Claire et Anouk pour l’organisation du concours d’entrée et espère le même succès pour l’examen de Master. Il annonce qu’il sera moins présent à l’Institut pour s’occuper de l’hôtel d’application et confie à Louis un poste de professeur. Clotilde fulmine en apprenant la nouvelle. Constance conseille à son mari de révéler le chantage de Louis, mais Teyssier préfère se taire et promet de gérer la situation.

Anouk interroge Louis sur ses motivations, craignant qu’il n’ait pas changé. Son premier cours séduit pourtant les élèves, qui louent son talent et ses conseils. Clotilde, furieuse en entendant leurs éloges, quitte son cours précipitamment et confie à Joachim qu’elle n’a plus la force de lutter contre Louis.



À l’internat, Gary et Coline décident de laisser les élèves choisir leurs colocataires. Ninon, rejetée par toutes ses camarades, finit par accepter la proposition de Bianca de partager une chambre. César, lui, s’installe avec Ferdinand mais son passé de mannequin ressurgit quand des photos compromettantes sont affichées au foyer. Honteux, il reçoit le soutien de Coline. Une complicité commence à naître entre eux.

Ici tout commence du 15 septembre 2025 – extrait vidéo

