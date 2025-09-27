Quelle époque du 27 septembre 2025 : les invités ce soir sur France 2



Quelle époque du 27 septembre 2025, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour un numéro inédit de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h35 sur France 2, juste après « Taratata », ou sur france.tv pour le replay.







Quelle époque du samedi 27 septembre 2025 : les invités

Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Philippe Caverivière, Paul de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux, et Hugo Clément. Ils recevront :

➡️ Sheila, à l’occasion de sa tournée 8.0, dans toute la France et au Dôme de Paris le 18 novembre prochain



➡️ ⁠Éric Dupond-Moretti et Marc-Oliver Fogiel nous parleront de leur livre “Juré, craché” chez

➡️ Julie Depardieu nous présentera « La Misérable », une pièce de Catherine Privat, mise en scène de Stefan Druet Toukaïeff, à partir du 3 octobre

➡️ ⁠Matthieu Nina, à l’occasion de son spectacle « En bas de l’échelle » chaque dimanche au Point Virgule

➡️ Julien Cohen, le pianiste star des réseaux sociaux

Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » ce samedi 27 septembre 2025 sur France.tv