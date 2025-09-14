Rugby Top 14 : suivre le match Racing 92 / Bordeaux-Bègles en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Top 14 – suivre la rencontre Racing 92 / Bordeaux en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce dimanche soir sur Canal+ ! Suite et fin de la seconde journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, le Racing 92 reçoit Bordeaux-Bègles.





📺 Un match de rugby à suivre à 21h en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







C’est le premier match à domicile de la saison pour le Racing 92, qui accueille l’Union Bordeaux-Bègles à la Paris La Défense Arena. Une affiche de Top 14 attendue, tant pour lancer la saison à domicile que pour afficher ses ambitions face à une équipe bordelaise souvent performante.

Pour le Racing, ce match représente l’opportunité de prendre confiance, de se rassurer devant ses supporters et de commencer à construire une dynamique positive. De son côté, l’UBB voudra imposer son style, mettre la pression et confirmer qu’il compte parmi les candidats à la lutte pour les premières places du championnat.



Racing 92 / Bordeaux la composition des équipes

Le XV de départ du Racing 92 : 15. M. Spring ou James ; 14. W. Hulleu, 13. Habosi, 12. Manu, 11. Naituvi ; 10. James ou Seunes, 9. Carbonneau ; 7. Diallo (cap.), 8. Hughes, 6. Baudonne ; 5. R. Taofifenua, 4. Hill ; 3. Bamba ou Kharaishvili, 2. Tarrit, 1. Gogichashvili.

Les remplaçants : 16. Escobar ou Kaitu’u, 17. Kolingar, 18. Lainault, 19. Camara ou Joseph, 20. Labarbe, 21. Seunes ou Gibert, 22. Tuisova, 23. Kharaishvili ou Bamba.

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Mousques ou Echegaray ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Janse Van Rensburg ou Drault, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Page Relo ; 7. Woki, 8. Gazzotti, 6. Matiu ; 5. Cazeaux, 4. Palu ; 3. Sadie ou Falatea, 2. Lamothe (cap.), 1. Poirot.

Les remplaçants : 16. Barlot, 17. Perchaud, 18. Gray, 19. Vergnes-Taillefer ou Bochaton, 20. Hutteau, 21. Carbery, 22. Echegaray ou Mousques, 23. Falatea ou Sadie.

Racing 92 / Bordeaux-Bègles en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Racing 92 / Bordeaux-Bègles, 2ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.