Enquête Exclusive du 14 septembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Publicité





Enquête Exclusive du 14 septembre 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’un inédit et il a pour thème « Afghanistan : l’enfer des femmes au pays des Talibans ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Publicité





Enquête Exclusive du 14 septembre 2025 : votre émission en résumé

Depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021, l’Afghanistan est devenu un véritable enfer pour les femmes. Considéré aujourd’hui comme le pire pays au monde où naître femme, il impose un régime de ségrégation et de répression inédit : privées d’école secondaire et d’université, écartées de la plupart des emplois, interdites de voyager seules, de se maquiller, de montrer leur visage ou même de parler en public, les Afghanes sont réduites au silence, prisonnières d’un système qui cherche à les effacer de toute vie sociale.

Pour briser ce mur de silence, Enquête Exclusive a mis en place un dispositif exceptionnel. Munies d’un rare visa délivré par le régime, nos équipes ont filmé en immersion à Kaboul et dans plusieurs provinces, sous couvert d’une visite touristique. Parallèlement, des Afghanes ont accepté de témoigner et de documenter, avec leurs téléphones portables, leur quotidien sous la menace permanente des talibans.



Publicité





Le contraste est saisissant : alors que le régime tente de séduire les journalistes étrangers en exhibant les ruines des Bouddhas de Bamyan – qu’il avait lui-même détruits en 2001 – ou en vantant un improbable tourisme de sports d’hiver, le pays s’enfonce dans une détresse sociale et économique profonde.

Dans la clandestinité, ces femmes courageuses révèlent une réalité accablante : isolement, pauvreté, disparition de tout espace de liberté… jusqu’à l’explosion des dépressions et des suicides. Face à l’oppression, leur seul outil de résistance reste leur téléphone, ultime arme pour témoigner et continuer à exister.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.