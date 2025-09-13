Rugby Top 14 : suivre le match Toulon / Castres en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Top 14 – suivre la rencontre Toulon / Castres en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce samedi soir sur Canal+ ! Suite de la seconde journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, le RCT reçoit Castres.





📺 Un match de rugby à suivre à 20h55 en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h.







Ce soir, le RC Toulon reçoit le Castres Olympique au stade Mayol pour la 2ᵉ journée du Top 14, avec un coup d’envoi à 21h. Toulon, fort de son public et de son effectif, voudra profiter de l’avantage de jouer à domicile pour imposer son rythme et confirmer ses ambitions en ce début de saison.

Castres de son côté arrive avec l’envie de bousculer, d’être solide en défense et de tirer profit de chaque opportunité, notamment dans les duels ou sur les phases de jeu au sol. Le match s’annonce disputé, entre l’expérience toulonnaise et la combativité castraise : un vrai test pour les deux équipes



Toulon / Castres la composition des équipes

Le XV de départ du RC Toulon : 15. Domon ; 14. Dréan, 13. Brex, 12. Cowie, 11. Ferté ; 10. Garbisi, 9. Serin ; 7. Ludlam, 8. Mercer, 6. Quéré-Karaba ; 5. Ribbans (cap.), 4. Rebbadj ; 3. Gigashvili, 2. Damond, 1. Gros.

Remplaçants : 16. Baubigny, 17. Brennan, 18. Alainu’uese, 19. Halagahu, 20. Coulon, 21. Tuicuvu, 22. Jaminet, 23. Priso.

Le XV de départ de Castres Olympique : 15. Chabouni ; 14. Ambadiang, 13. Botitu, 12. Séguret, 11. Vargas ; 10. Le Brun, 9. Arata ; 7. Ardron, 8. Tukino, 6. Delaporte (cap.) ; 5. Staniforth, 4. Jedrasiak ; 3. Corato, 2. Durand, 1. Guérois.

Remplaçants : 16. Zarantonello, 17. Tichit, 18. Maravat, 19. Cope, 20. Doubrère, 21. Popelin, 22. Goodhue, 23. Collier.

Toulon / Castres en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Toulon / Castres, 2ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.