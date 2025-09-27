Tous en cuisine du 27 septembre 2025 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (+ invité)

Publicité
Tous en cuisine du 27 septembre 2025 la liste des ingrédients et l’invité du jour – Ce samedi soir sur M6, Cyril Lignac vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de la version hebdomadaire de « Tous en cuisine ». Aujourd’hui, Cyril cuisinera avec Jérôme Anthony et leur invité du jour : Paul de Saint Sernin.
Une émission à suivre dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+
Tous en cuisine du 27 septembre 2025 : les recettes de Cyril Lignac ce soir
Blanquette de veau et poêlée de champignons
850 g de veau à blanquette en morceaux de 70 g
(Précuisson : plongez la viande dans une casserole d’eau bouillante avec un peu de gros sel, laissez bouillir 5 min, égouttez et réservez)
3 feuilles de chou vert coupées en 3
3 carottes épluchées et coupées en rondelles
1 oignon épluché et coupé en quartiers
8 champignons de Paris lavés (moitié en quartiers, moitié en fines tranches)
1 botte de ciboulette ciselée
50 g de farine
75 g + 10 g de beurre
15 cl de crème liquide
Huile d’olive
Sel fin et poivre du moulin
Velouté clair de légumes, chou-fleur et noix toastées
500 g de légumes cuits de la blanquette
25 cl de sauce blanche de la blanquette
25 cl de crème liquide entière
½ chou-fleur
100 g de noix concassées et toastées
2 cuil. à soupe d’huile d’olive
Sel fin et poivre du moulin
Mac’n’cheese façon Cyril Lignac
300 g de macaronis cuits
400 g de sauce blanche de blanquette
200 g de viande de blanquette effilochée
100 g de cheddar râpé
100 g de gruyère râpé
100 g de chapelure
1 oignon émincé
15 g de beurre
Crumble de poires, macadamia et sauce chocolat
8 poires épluchées, épépinées, coupées en quartiers
120 g de sucre
1 gousse de vanille
40 g de beurre doux
1 citron vert
Le saviez-vous ?
– Le neuvième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait maison n°9 », sortira le 3 octobre 2025 et est déjà dispo en pré-commande sur Amazon.
Instructions, marche à suivre
Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur M6+ dès 18h30.