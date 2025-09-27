Tous en cuisine du 27 septembre 2025 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (+ invité)



Tous en cuisine du 27 septembre 2025 la liste des ingrédients et l’invité du jour – Ce samedi soir sur M6, Cyril Lignac vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de la version hebdomadaire de « Tous en cuisine ». Aujourd’hui, Cyril cuisinera avec Jérôme Anthony et leur invité du jour : Paul de Saint Sernin.





Une émission à suivre dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







Tous en cuisine du 27 septembre 2025 : les recettes de Cyril Lignac ce soir

Blanquette de veau et poêlée de champignons

850 g de veau à blanquette en morceaux de 70 g

(Précuisson : plongez la viande dans une casserole d’eau bouillante avec un peu de gros sel, laissez bouillir 5 min, égouttez et réservez)

3 feuilles de chou vert coupées en 3

3 carottes épluchées et coupées en rondelles

1 oignon épluché et coupé en quartiers

8 champignons de Paris lavés (moitié en quartiers, moitié en fines tranches)

1 botte de ciboulette ciselée

50 g de farine

75 g + 10 g de beurre

15 cl de crème liquide

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Velouté clair de légumes, chou-fleur et noix toastées

500 g de légumes cuits de la blanquette

25 cl de sauce blanche de la blanquette

25 cl de crème liquide entière

½ chou-fleur

100 g de noix concassées et toastées

2 cuil. à soupe d’huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin



Mac’n’cheese façon Cyril Lignac

300 g de macaronis cuits

400 g de sauce blanche de blanquette

200 g de viande de blanquette effilochée

100 g de cheddar râpé

100 g de gruyère râpé

100 g de chapelure

1 oignon émincé

15 g de beurre

Crumble de poires, macadamia et sauce chocolat

8 poires épluchées, épépinées, coupées en quartiers

120 g de sucre

1 gousse de vanille

40 g de beurre doux

1 citron vert

Le saviez-vous ?

– Le neuvième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait maison n°9 », sortira le 3 octobre 2025 et est déjà dispo en pré-commande sur Amazon.

Instructions, marche à suivre

Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur M6+ dès 18h30.