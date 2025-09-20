

20h30 le samedi du 27 septembre 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





« 20h30 le samedi » du 27 septembre 2025 : Coluche, Michel Blanc et Franck Dubosc, du rire au drame

Rares sont les comédiens capables de naviguer avec la même aisance entre le rire et les larmes, de briller aussi bien dans la comédie populaire que dans un registre plus dramatique.

Pour un acteur habitué aux rôles légers, s’aventurer sur ce terrain représente souvent un pari risqué. Pourtant, certains ont su réussir cette transition : Coluche avec Tchao Pantin, Michel Blanc, et plus récemment Franck Dubosc.



