13h15 le samedi du 4 octobre : au sommaire aujourd'hui

13h15 le samedi du 4 octobre 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi.


Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.

Capture FTV


13h15 le samedi du 4 octobre 2025 : « Littoral menacé »

Face à la montée des eaux, plusieurs communes de la Manche doivent s’adapter : certaines anticipent l’abandon des habitations menacées, tandis que d’autres tentent de ralentir le phénomène en multipliant les aménagements.

Dans la baie du Mont-Saint-Michel, l’émission 13h15 le samedi est allée à la rencontre de Lydie et Pierre-Adrien, installés à Saint-Jean-le-Thomas. Tombés sous le charme du paysage, ils voient aujourd’hui leur cadre de vie fragilisé par l’érosion : la dune qui protège le village disparaît peu à peu.


De leur côté, David et Claudine, anciens éleveurs, ont dû renoncer à leur ferme familiale et se reconvertir dans un tout autre métier. Plus largement, sur l’ensemble du littoral de la Manche, l’érosion grignote les côtes et pousse de nombreuses communes à se réinventer.

