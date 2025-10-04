Tout le monde veut prendre sa place : 20ème victoire de Vincent (4 octobre)

Vincent a franchi le cap des 20 victoires ce samedi midi dans « Tout le monde veut prendre sa place ». Il est particulièrement redoutable et enchaine les très jolis scores chaque jour dans le jeu quotidien de Cyril Féraud.


Capture FTV


Vincent totalise déjà 23.800 euros de gains en 20 victoires. Nouvel objectif en vue pour le Champion : la barre des 30.000 euros ! En attendant, retrouvez-le dimanche midi dans « Tout le monde veut prendre sa place ».

Tout le monde veut prendre sa place du 4 octobre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce samedi 4 octobre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv

