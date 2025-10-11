Audiences 10 octobre 2025 : le foot leader devant « Simon Coleman »

Par /

Publicité

Audiences 10 octobre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec le match de football France / Azerbaïdjan. La victoire des Bleus a été suivie par 4,77 millions de téléspectateurs pour 25,4% de pda.


C’est devant France 2 avec une rediffusion de la série « Simon Coleman », qui a captivé 2,70 millions de téléspectateurs pour 14,8% de pda.

Audiences 10 octobre 2025 : le foot leader devant « Simon Coleman »
Capture TF1


Publicité

Audiences 10 octobre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un numéro inédit de « Cauchemar en cuisine », qui a captivé 1,68 millions de téléspectateurs pour 8,8% de pda.

France 3 suit avec un numéro inédit de « La boîte à secrets », qui a attiré 1,63 millions de téléspectateurs pour 9,9% de pda.


Publicité

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
Mask Singer du 11 octobre 2025 : spéciale frissons, quel enquêteur mystère est sous la Sorcière ? (quart de finale)
Mask Singer du 11 octobre 2025 : spéciale frissons, quel enquêteur mystère est sous la Sorcière ? (quart de finale)
100% logique du 11 octobre : les invités de Cyril Féraud ce soir sur France 2
100% logique du 11 octobre : les invités de Cyril Féraud ce soir sur France 2
Les Traîtres du 11 octobre : la finale ce soir sur M6 (saison 5)
Les Traîtres du 11 octobre : la finale ce soir sur M6 (saison 5)
Cauchemar en cuisine : qu’est devenu le restaurant à Sète après le passage du chef ? (10 octobre)
Cauchemar en cuisine : qu'est devenu le restaurant à Sète après le passage du chef ? (10 octobre)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut