Audiences 10 octobre 2025 : le foot leader devant « Simon Coleman »



Publicité





Audiences 10 octobre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec le match de football France / Azerbaïdjan. La victoire des Bleus a été suivie par 4,77 millions de téléspectateurs pour 25,4% de pda.





C’est devant France 2 avec une rediffusion de la série « Simon Coleman », qui a captivé 2,70 millions de téléspectateurs pour 14,8% de pda.







Publicité





Audiences 10 octobre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un numéro inédit de « Cauchemar en cuisine », qui a captivé 1,68 millions de téléspectateurs pour 8,8% de pda.

France 3 suit avec un numéro inédit de « La boîte à secrets », qui a attiré 1,63 millions de téléspectateurs pour 9,9% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie