Echappées Belles du 11 octobre : direction la Martinique ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 11 octobre 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Martinique, l’Outre-mer au coeur » et la rediffusion « Le Quercy, l’histoire au coeur ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 11 octobre 2025, à 21h – « Martinique, l’Outre-mer au coeur » (inédit)

Bienvenue en Martinique ! Située à près de 7 000 kilomètres de la métropole, cette île des Antilles françaises offre à ses 360 000 habitants un cadre de vie exceptionnel.

Dans cette édition inédite d’« Échappées Belles », nous partons à la découverte de la Martinique à travers le regard de Brice-Laurent Dubois. Depuis son enfance, Brice baigne dans l’amour de la cuisine, une passion transmise par sa grand-mère, Mamie Mathurine.



Curieux des cultures exotiques et soucieux de l’environnement, Brice s’apprête à vivre un véritable voyage des sens au cœur de paysages paradisiaques.

La Martinique, terre de contrastes et de richesses naturelles, abrite une faune et une flore précieuses qu’il est essentiel de préserver — des valeurs chères à Brice, qu’il souhaite partager avec les téléspectateurs.

Des plages de sable blanc du Sud aux forêts tropicales et terres volcaniques du Nord, Brice nous ouvre les portes de l’île où il a grandi, entre traditions, nature et gourmandise.

Echappées Belles du 11 octobre à 22h30 – « Le Quercy, l’histoire au coeur » (rediffusion)

Le Quercy, ancienne province médiévale, s’étend aujourd’hui sur le département du Lot et le nord du Tarn-et-Garonne. Située à seulement une heure de Toulouse, cette région verdoyante couvre plus de 300 000 hectares de paysages variés : villages perchés, falaises vertigineuses et vastes étendues naturelles.

Terre d’histoire et de légendes, le Quercy recèle de nombreux trésors archéologiques, dont les célèbres grottes ornées témoignent du passage des premiers hommes.

Tout au long de son voyage, Jérôme Pitorin part à la rencontre de figures emblématiques du Quercy, qui lui font découvrir avec passion les multiples facettes et les charmes authentiques de leur région.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 11 octobre 2025 dès 21h sur France 5