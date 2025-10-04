Audiences 3 octobre 2025 : « Simon Coleman » toujours devant « Mask Singer »

Audiences 3 octobre 2025 – C’est France 2 qui est encore arrivé en tête des audiences vendredi soir avec un inédit de la série « Simon Coleman », qui a captivé 3,53 millions de téléspectateurs pour 19,9% de pda.


C’est juste devant TF1 avec le quatrième prime de la saison 8 de « Mask Singer », qui a été suivi par 2,66 millions de téléspectateurs pour 15,4% de pda.

Audiences 3 octobre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un numéro inédit de « La boîte à secrets », qui a intéressé 1,44 million de téléspectateurs pour 9,5% de pda.

M6 est derrière avec la rediffusion du film « Free Guy », qui a rassemblé 940.000 téléspectateurs pour 6% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

