Echappées Belles du 4 octobre : direction le Morbihan ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 4 octobre 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Morbihan, la Bretagne dans la peau » et la rediffusion « Léman entre lacs et montagnes ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 4 octobre 2025, à 21h – « Morbihan, la Bretagne dans la peau » (inédit)

Bienvenue dans le Morbihan ! Situé au sud de la Bretagne, ce département maritime est une terre de contrastes, sculptée par les vents et les marées. Entre son golfe parsemé d’îles, ses landes mystérieuses, ses alignements de menhirs et ses ports vivants, le Morbihan réunit à lui seul nature préservée et histoires humaines intenses.

Ici, la mer n’est pas qu’un horizon : elle façonne les destins. Depuis toujours, les habitants entretiennent avec elle un lien profond, presque viscéral. Certains y sont nés, d’autres ont choisi d’y rester ou de s’y installer, tous animés par la même passion. Ils ne se contentent pas d’habiter le Morbihan : ils le portent en eux. Source d’inspiration, moteur d’engagement, terrain de création, ce territoire nourrit leur imaginaire et leurs projets.



À travers leurs récits et leurs parcours, l’émission esquisse le portrait d’un Morbihan vibrant, inventif et passionné.

Echappées Belles du 4 octobre à 22h30 – « Le grand spectacle du Vercors » (rediffusion)

Pour Ismaël, ce voyage est une immersion au cœur d’un territoire à la fois rude et généreux. Derrière la force brute des paysages du Vercors se dévoile la chaleur de ceux qui l’habitent : agriculteurs, producteurs, restaurateurs, acteurs du tourisme ou passionnés de sport. Tous partagent avec ferveur ce qui les anime et les relie à leur terre. Car le Vercors, avant tout, est le refuge de passionnés qui savent goûter pleinement à la beauté et aux défis d’un territoire aussi riche que diversifié.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 4 octobre 2025 dès 21h sur France 5