C à vous du 1er octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 1er octobre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


🔵 « À la vie » : Darius Rochebin raconte dans un livre ses derniers entretiens avec Robert Badinter aux éditions Gallimard. Il est ce soir l’invité

🔵 Gérard Miller en garde à vue. On en parle avec Cécile Ollivier, grand reporter police-justice au magazine Elle France et co-auteure de “Anatomie d’une prédation” chez Robert Laffont


🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : la créatrice de contenu food Cookinut

🔵 Dans la suite de C à vous :
📚 Lolita Séchan et Erwan L’Elouet pour “Renaud, le livre” chez De la Martinière
💪 Evelyne Dhéliat, Camille Lacourt et Alice Detollenaere pour le lancement d’Octobre Rose, la campagne de sensibilisation du cancer du sein

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 1er octobre 2025 à 19h sur France 5.

