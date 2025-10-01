Les Cinquante du 1er octobre : quelle équipe va être éliminée ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 33)

Par /

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 33 du mercredi 1er octobre 2025 – C’est parti pour l’épisode 33 e la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que les Bleus et les Marrons remportent la manche et se sauvent.


© W9 / Patrick Robert


Les Gris et les Blancs s’affrontent donc dans une ultime manche. C’est les Blancs qui gagnent, les Gris sont donc éliminés et face aux Rouges et aux Jaunes pour la cérémonie d’élimination !

Les équipes victorieuses ont un temps pour se concerter sur le choix à faire lors de la cérémonie.

Le Lion convoque les équipes pour les votes. Et le choix d’annonce difficile ! Après le vote, les équipes perdantes reviennent pour l’annonce du verdict.


SPOILER quelle équipe va être éliminée ?

Dans l’épisode de demain, place à la cérémonie d’élimination. Et c’est finalement les Rouges qui vont être éliminés !

Les Cinquante, le replay du 30 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 33 ce mercredi 1er octobre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 2 octobre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 34.

