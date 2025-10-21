Demain Nous Appartient spoiler : panique au boot camp, une élève disparait ! (vidéo épisode du 24 octobre)



Demain nous appartient spoiler – C’est une terrible nouvelle qui attend Samuel et les profs du boot camp dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause : Elie va mystérieusement disparaitre !











Kévin débarque et interrompt les encadrants pour annoncer qu’il ne trouve plus Elie : elle a disparu. Samuel s’inquiète et demande s’ils ont vu sa soeur ce matin. Marceau confirme, ils ont pris le petit dej ensemble mais elle n’avait pas l’air bien.

Kévin a une théorie… Il pense que c’est lié à Marceau. Elle est partie la veille au soir pendant le jeu « action ou vérité », pile au moment où Marceau a embrassé Violette… Aurait-elle été jalouse ? Est-ce lié à sa disparition ? Fred décide de faire des groupes pour la chercher.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 60 du 24 octobre 2025 : Elie disparait

