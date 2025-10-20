Demain Nous Appartient spoiler : Martin agressé et kidnappé !... (vidéo épisode du 23 octobre)



Demain nous appartient spoiler – L’enterrement de vie de garçon de Martin promet des rebondissements et des fous rires dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ! Dans quelques jours, Karim et Nordine ont mis au point un faux kidnapping de Martin devant chez lui, avec la complicité de Georges…











Et si Georges n’est pas serein à l’idée d’enlever le commandant, Karim et Nordine n’en démordent pas et sont ravis de leur plan. Vient alors le moment où Martin sort de chez lui… Ils lui sautent dessus ! Mais le commandant Constant ne compte pas se laisser faire et Georges se prend un gros coup dans le nez !

Martin découvre alors les visages de ses agresseurs… Il ne s’y attendait pas et il va maintenant falloir emmener Georges à l’hôpital Saint Clair !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2059 du 23 octobre 2025 : le faux enlèvement raté de Martin

