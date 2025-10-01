

La Grande Librairie du 1er octobre 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 1er octobre 2025 : invités et sommaire

Connaissez-vous vos classiques ? Augustin Trapenard reçoit Riad Sattouf, Philippe Delerm, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Emilie Lanez, Philibert Humm et Percival Everett.

📖 Riad Sattouf – Terre des hommes (Gallimard)

Riad Sattouf propose une nouvelle lecture du texte fondateur d’Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes (1939), en l’accompagnant de près de cent illustrations. Il éclaire ce récit d’aviation postale avec un regard graphique à la fois épuré et malicieux.



📖 Philibert Humm – Roman policier (Équateurs)

Lauréat du Prix Interallié 2022, Philibert Humm revient avec Roman policier (Équateurs), une enquête décalée où il détourne les codes du genre. L’histoire nous entraîne à Pau, sur les traces d’un mystérieux voleur qui subtilise les lettres U des enseignes lumineuses.

📖 Percival Everett – James (Éditions de l’Olivier)

Le romancier américain Percival Everett revisite Les Aventures d’Huckleberry Finn en adoptant le point de vue de Jim, l’esclave en fuite. Son roman James (Éditions de l’Olivier), couronné par le Prix Pulitzer de la fiction 2025, propose une relecture saisissante et émancipatrice du classique de Mark Twain.

📖 Philippe Delerm – Le suicide exalté de Charles Dickens (Seuil)

Philippe Delerm dresse un portrait intime et vibrant de Charles Dickens dans Le suicide exalté de Charles Dickens (Seuil). Il retrace les dix dernières années de l’écrivain, marquées par une intense activité de lectures publiques, jusqu’à l’épuisement.

📖 Émilie Lanez – Folcoche (Grasset)

La journaliste Émilie Lanez enquête sur l’un des personnages les plus marquants de la littérature française : Folcoche, la mère monstrueuse de Vipère au poing d’Hervé Bazin. Dans Folcoche (Grasset), elle dévoile la genèse de cette figure et en révèle les coulisses littéraires.

📖 Adélaïde de Clermont-Tonnerre – Je voulais vivre (Grasset)

Grande lectrice des Trois Mousquetaires, Adélaïde de Clermont-Tonnerre redonne vie à Milady de Winter, la rivale de d’Artagnan. Dans Je voulais vivre (Grasset), elle lui offre une voix et une justice nouvelle, retraçant le destin d’une héroïne animée par sa soif de liberté.

