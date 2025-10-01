François Civil dément la rumeur de grossesse d’Adèle Exarchopoulos

François Civil a tenu à rétablir la vérité. L’acteur a fermement démenti les rumeurs de grossesse prêtées à sa compagne Adèle Exarchopoulos, suite à la publication de la dernière couverture de Paris Match. Le magazine titrait « Bientôt un bébé », affirmant que l’actrice serait enceinte.


François Civil dément la rumeur de grossesse d’Adèle Exarchopoulos
Capture TMC


Dans une déclaration au Figaro, François Civil s’est montré très clair :

« Ce sont des photos complètement volées. L’information relayée en couverture est fausse. On se sent volé de moments de vie. Je trouve ça très dommage qu’un magazine s’abaisse à mettre en couverture une histoire dont tout le monde se fout. D’un autre journal, on aurait pu attendre ce genre de calomnie. Aux lecteurs de ce magazine de se désabonner. Je ne sais pas d’où ils tiennent cette information. Déjà si elle avait été vraie, tout le monde s’en foutrait. Mais en plus elle est fausse. »

Avec ces mots, il balaie toute véracité de l’information, tout en pointant l’atteinte à la vie privée que représente ce type de publications.

Rappelons que François Civil et Adèle Exarchopoulos sont tombés amoureux sur le tournage du film « L’amour ouf », sorti en salles en 2023. Ils ont officialisé leur couple sur le tapis rouge des César en février dernier.


