« La vallée fracturée » : le final ce soir sur France 2 (6 octobre 2025)

« La vallée fracturée » au programme TV du lundi 6 octobre 2025 – Ce soir à la télé, France 2 termine la diffusion de sa nouvelle série inédite « La vallée fracturée » avec Anne Charrier et Thierry Godard dans les rôles principaux.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 6 octobre 2025

Épisode 5 : Les masques tombent, révélant enfin les vérités cachées. Qui a menti ? Qui a tué ? Qui a été manipulé ? Floriane et Pierre sont sur le point de découvrir l’horrible réalité. Moins de deux heures leur restent pour sauver la vallée…



Épisode 6 : Le groupe SETH a quitté le château de Rocheflamme. Leur sombre plan paraît désormais inarrêtable. Les ultimes espoirs reposent sur une poignée de prisonniers et sur la détermination inébranlable de Floriane, prête à tout pour sauver sa famille… et la vallée de Salvérac.

« La vallée fracturée » – rappel du synopsis

Au cœur d’une vallée encaissée, le village de Salvérac se retrouve menacé par un projet de forage de gaz de schiste. À l’initiative de cette entreprise : Charles Kaskia, ingénieur multimilliardaire, soutenu par le consortium international SETH qui en assure le financement. La communauté se déchire entre partisans du projet et opposants farouches, ces derniers étant menés par la maire, Floriane Bourdieu.

Déterminée à protéger son village, Floriane est prête à affronter les pressions et menaces des industriels, épaulée dans son combat par l’ingénieur Pierre Donjon.

Le casting

Anne Charrier (Floriane Bourdieu), Thierry Godard de la Comédie-Française (Pierre Donjon), Anna Cervinka de la Comédie-Française (Jana Kaskia), Nicolas Gob (Rodolphe Durand), Théo Augier (Samuel Duval), Jane Cara (Kelly O’Brian), Juliette Navis (Aïcha Benali), John Robinson (Kay Lewis), Philippe Resimont (Max Desailly), Laura Sepul (Prune Larcy), Emma Lemoine (Camille Bourdieu)…