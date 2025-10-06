« Voyez comme on danse » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (6 octobre)



Publicité





« Voyez comme on danse », c’est le film qui vous attend ce lundi 6 octobre 2025 sur France 3. Réalisé par Michel Blanc et sorti en salles en 2018, ce film met en scène Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling.





A voir ou revoir 21h10 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo, et depuis tous vos appareils connectés sur France.TV (fonction direct).







Publicité





« Voyez comme on danse » : l’histoire

À 17 ans, Eva, enceinte d’Alex, choisit de garder le bébé malgré les réticences de sa mère, Véro, inquiète pour son avenir. Les deux familles, déjà fragilisées, voient leurs vies bouleversées par une série d’événements inattendus. Julien trompe sa femme avec une personne que connaît son fils, tout en ayant la troublante impression d’être épié. Elisabeth découvre que son mari a été arrêté et assiste, impuissante, à la perquisition de leur maison. Véro, de son côté, enchaîne les échecs professionnels, tandis que Loïc n’en peut plus de devoir sans cesse soutenir les siens.



Publicité





Le casting

Avec : Karin Viard (Véro), Carole Bouquet (Lucie), Charlotte Rampling (Elizabeth Lannier), Jean-Paul Rouve (Julien), William Lebghil (Alex), Jacques Dutronc (Bertrand Lannier), et Michel Blanc (Jean-Pierre)

La bande-annonce

« Voyez comme on danse », un film de Michel Blanc, c’est ce soir sur France 3.