« Ma rénovation est la plus belle de France » : numéro inédit ce soir sur M6 (8 octobre 2025)

Nouveau numéro inédit de « Ma rénovation est la plus belle de France » avec Stéphane Rotenberg ce mercredi soir sur M6.





A suivre dès 21h10 sur M6, mais aussi en streaming et en replay sur M6+.







« Ma rénovation est la plus belle de France » du 8 octobre : présentation

De plus en plus de Français relèvent le défi de transformer des ruines en véritables maisons de rêve. Ces propriétaires audacieux ont tout misé sur des biens que personne ne voulait : demeures délabrées, bâtisses atypiques ou constructions à l’abandon. Il fallait oser s’y projeter… et ils l’ont fait !

Aux côtés de Stéphane Rotenberg, les experts Sophie Ferjani et Laurent Jacquet partent à la découverte des rénovations les plus spectaculaires et des idées d’aménagement les plus ingénieuses. Hangar désaffecté, ancienne usine ou église reconvertie : tous ces lieux ont été métamorphosés avec passion et créativité.



VIDÉO bande-annonce

vidéo à venir