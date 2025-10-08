Des racines et des ailes du 8 octobre : direction la Normandie ce soir sur France 3



Des racines et des ailes du 8 octobre 2025 – C’est un inédit de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Direction la Normandie !





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV







Des racines et des ailes du 8 octobre « Mon île en Normandie »

Si Jersey, Guernesey, Sercq et Aurigny sont britanniques, l’archipel de Chausey, lui, est resté français. Ces îles partagent un héritage normand commun et revendiquent fièrement leur identité singulière.

Nous embarquerons à bord du chalutier de Malo, 24 ans, l’un des plus jeunes pêcheurs artisans côtiers. Chaque jour, au cœur des récifs de Chausey, il relève ses casiers remplis de homards, de bulots et du trésor local : la moussette.



Sur Chausey, au début du printemps, Laurence et Vincent rouvrent leur propriété familiale, unique hôtel de l’île. Après des mois de fermeture hivernale, la maison a besoin d’un bon coup de frais avant l’arrivée des touristes et le lancement de la saison.

À Jersey, après la disparition de sa grand-mère, Zoé a tout quitté pour rejoindre sa mère à la ferme familiale. À 30 ans, elle gère désormais un troupeau de 70 vaches jersiaises, célèbres dans le monde entier pour la qualité exceptionnelle de leur lait.

Grâce à l’historienne Sophie Poirey, nous plongerons dans les archives de la cour royale de Guernesey, où sont conservées les chartes des souverains anglais successifs. Ces documents, rédigés dès le XIVᵉ siècle, fixent les privilèges accordés aux îliens et restent en vigueur aujourd’hui encore.

Toujours à Guernesey, nous assisterons aux derniers préparatifs avant la réouverture de Hauteville House, la demeure où Victor Hugo vécut quinze ans en exil. Entièrement décorée par l’écrivain, cette maison unique retrouve peu à peu son éclat, notamment avec la remise en place des tapisseries de la salle à manger, fraîchement restaurées.

À Sercq, petit territoire de 5 km², Christopher Beaumont, le Seigneur de l’île, perpétue des traditions ancestrales héritées du Moyen Âge.

Enfin, sur les Écréhous, l’îlot le plus secret et le plus insolite, Andrew et Laura vivent en quasi-autarcie dans leur minuscule cabane de pêcheur perchée sur un rocher — un héritage familial précieux, véritable trésor des mers.